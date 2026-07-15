San Martín: balearon a un hombre durante los festejos por el pase de Argentina a la final

La víctima fue encontrada herida sobre calle Albuera y permanece estable. La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal.

Durante los festejos por el pase de Argentina a la final del Mundial de Fútbol, un joven resultó herido de un disparo en calle Albuera y debió ser trasladado al Hospital Perrupato, donde permanece internado fuera de peligro.

El hecho ocurrió alrededor de las 19.30, cuando personas que circulaban por la zona encontraron a la víctima tendida sobre la vía pública con una herida compatible con un arma de fuego y dieron aviso al 911.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, antes de ser asistido el joven habría mencionado la identidad de quien presuntamente le efectuó el disparo. Minutos después, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo trasladó de urgencia al Hospital Perrupato, donde los médicos constataron una herida de arma de fuego en el abdomen. Pese a la lesión, el paciente se encuentra estable, fuera de peligro y sin lesiones de gravedad.

Fuentes policiales indicaron que la víctima no radicó la denuncia tras el hecho. La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal, que procura establecer las circunstancias del ataque e identificar al autor.

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