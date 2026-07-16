Junín: un automovilista resultó herido tras chocar contra un árbol y volcar

El accidente ocurrió durante la tarde de este jueves sobre la Ruta 60, al oeste de la Ruta 61, en Los Barriales. El conductor fue asistido en el lugar y trasladado a un centro asistencial con múltiples lesiones.

Un hombre de 61 años resultó lesionado durante la tarde de este jueves tras protagonizar un vuelco en el distrito de Los Barriales, departamento de Junín.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el siniestro ocurrió alrededor de las 17:30 sobre la Ruta 60, al oeste de la Ruta 61.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el conductor de un Fiat Siena perdió el dominio del vehículo por causas que se investigan, impactó contra un árbol y, como consecuencia del choque, el automóvil volcó y quedó apoyado sobre uno de sus laterales.

Tras un llamado a la línea de emergencias 911, personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió al lugar para asistir al conductor.

El hombre fue trasladado a un centro asistencial, donde los profesionales le diagnosticaron politraumatismos varios.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de jurisdicción, que investiga las circunstancias en las que se produjo el accidente.

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