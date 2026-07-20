Palmira: robaron una moto del garaje de una vivienda durante la madrugada

El hecho ocurrió en el barrio Palmira Crece. Según la denuncia, delincuentes ingresaron al domicilio sin provocar daños en el portón y escaparon con una moto Appia 110 cc.

La Policía investiga el robo de una motocicleta ocurrido durante la madrugada de este lunes en el distrito de Palmira, departamento de San Martín.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el hecho fue denunciado alrededor de las 2:10 en una vivienda ubicada en el barrio Palmira Crece.

De acuerdo con la denuncia, un hombre de 44 años dejó su moto Appia City 110 cc guardada en el garaje de su domicilio. Sin embargo, durante la madrugada, autores ignorados ingresaron al lugar tras abrir el portón, que no presentaba daños, y sustrajeron el rodado.

Tras cometer el robo, los delincuentes escaparon con la moto y hasta el momento no han sido identificados. La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín.

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