Rivadavia: lo rodearon entre tres y le quitaron el celular bajo amenaza de un cuchillo

Un adolescente de 16 años fue asaltado durante la madrugada de este martes en Rivadavia. Tres delincuentes lo interceptaron cuando caminaba frente a la Escuela Chubut y, tras amenazarlo con un cuchillo, le robaron su teléfono celular antes de darse a la fuga.

Un adolescente de 16 años fue víctima de un asalto durante la madrugada de este martes en el departamento de Rivadavia. El hecho ocurrió alrededor de las 3, frente a la Escuela Chubut, en la intersección de las calles Alaniz y Pippi.

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Seguridad y Justicia, el joven caminaba por la zona cuando fue interceptado por tres hombres. En ese momento, uno de los delincuentes lo amenazó con un cuchillo y le robó un teléfono celular Huawei de color dorado, que tenía una funda transparente.

Tras cometer el robo, los tres sospechosos escaparon del lugar y, por el momento, no han sido identificados. La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Rivadavia.

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