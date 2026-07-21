Junín: lo amenazaron con un arma de fuego y le robaron la moto

Un motociclista de 34 años fue asaltado durante la madrugada de este martes en el carril Barriales. Dos delincuentes que circulaban en otra moto lo interceptaron, lo amenazaron con un arma de fuego y escaparon con el rodado.

El violento hecho ocurrió cerca de las 5:05 en la intersección de carril Barriales y Remedios de Escalada.

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Seguridad y Justicia, el hombre circulaba en su motocicleta cuando fue alcanzado por otra moto en la que se desplazaban dos sujetos. En ese momento, el acompañante sacó un arma de fuego, lo amenazó y le exigió que entregara el vehículo.

Con la moto ya en su poder, los delincuentes escaparon hacia el norte y hasta el momento no han sido identificados. La Oficina Fiscal de Junín tomó intervención en la causa.

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá