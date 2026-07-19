El cronograma de “La Garrafa en tu Barrio” en la Zona Este para esta semana

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

El operativo cuenta con un sistema de entrega digital, control por DNI y operativos permanentes que alcanzan a más de 8.000 familias por día. Semanalmente, el Gobierno de Mendoza y los municipios informan el cronograma de recorridos por cada departamento, junto con los requisitos para acceder al beneficio, garantizando una distribución ordenada, transparente y con amplia cobertura territorial.

El precio de la Garrafa de 10 kg en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz es de $14000

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el beneficiario.

Cronograma

Lunes 20

San Martín

Chapanay: plaza Martina de Chapanay. A las 14.

El Ñango: barrio Patria, manzana B, casa 2. A las 15.30.

Martes 21

Santa Rosa

Villa Cabecera: frente a la parroquia Santa Rosa de Lima. A las 15.

Villa Cabecera: barrio La Mano de Dios, calle Cementerio. A las 15.30.

Villa Cabecera: La Costa, frente al barrio Los Gringos. A las 16.

12 de Octubre: barrio Don Humberto, junto a la cancha de Viña Fundación, kilómetro 1007. A las 16.30.

12 de Octubre: plaza Juan Pablo II. A las 17.

Junín

Rodríguez Peña: SUM. A las 10.

Rodríguez Peña: localidad de El Topón, CIC. A las 11.

La Paz

Boggero: Independencia y Mitre. A las 10.30.

Villa Antigua: plaza Mitre. A las 11.30.

Las Chacritas: Zeballos. A las 12.

Miércoles 22

Rivadavia

Reducción de Abajo: barrio Cooperativa. A las 10.

Reducción de Abajo: barrio Almafuerte, ingreso al barrio. A las 10.15.

Reducción de Arriba: plaza de Los Burros. A las 10.30.

San Martín

Tres Porteñas: barrio Santa Rita II, calle Bayo. A las 9.

Tres Porteñas: CIC. A las 10.30.

Junín

Barriales: Delegación Municipal. A las 10.

Barriales: barrio Sismo 28, CIC. A las 11.

Jueves 23

Junín

Los Barriales: Iglesia de Orfila. A las 10.

Ciudad: barrio Colonia Caballero, Carril Caballero. A las 10.30.

Tres Esquinas: Jardines de Fátima, frente al cruce de Tres Esquinas. A las 11.

Luján de Cuyo

Perdriel: barrio Las Palmeras, playón del espacio verde. A las 9.30.

Perdriel: barrio Nueva Vida, bulevar. A las 10.15.

Perdriel: barrio Jardines de Brandsen. A las 11.

Rivadavia

La Libertad: barrio Rivadavia. A las 9.30.

La Libertad: plaza 17 de Agosto. A las 10.30.

Viernes 24

Junín

La Colonia: Delegación Municipal. A las 10.

La Colonia: Callejón Nueva Esperanza. A las 11.

Rivadavia

Recorrido 1

Medrano: Tanque de Agua. A las 9.

Andrade: playón deportivo. A las 10.30.

Los Árboles: plaza Vicente Lombardo. A las 11.30.

Recorrido 2

El Mirador: localidad de Las Yeguitas, Escuela N.º 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 9.

El Mirador: plaza de El Mirador. A las 9.30.

El Mirador: barrio Lomas del Mirador, ingreso al barrio. A las 10.

La Central: Club La Central. A las 10.30.

El Mirador: barrio Bermejo, plaza. A las 11.

El Mirador: plaza Albarracín. A las 11.45.

Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá