El cronograma de “La Garrafa en tu Barrio” en la Zona Este para esta semana

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.
El operativo cuenta con un sistema de entrega digital, control por DNI y operativos permanentes que alcanzan a más de 8.000 familias por día. Semanalmente, el Gobierno de Mendoza y los municipios informan el cronograma de recorridos por cada departamento, junto con los requisitos para acceder al beneficio, garantizando una distribución ordenada, transparente y con amplia cobertura territorial.
El precio de la Garrafa de 10 kg en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz es de $14000
¿Qué deben presentar?
Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el beneficiario.
Cronograma
Lunes 20
San Martín
Chapanay: plaza Martina de Chapanay. A las 14.
El Ñango: barrio Patria, manzana B, casa 2. A las 15.30.
Martes 21
Santa Rosa
Villa Cabecera: frente a la parroquia Santa Rosa de Lima. A las 15.
Villa Cabecera: barrio La Mano de Dios, calle Cementerio. A las 15.30.
Villa Cabecera: La Costa, frente al barrio Los Gringos. A las 16.
12 de Octubre: barrio Don Humberto, junto a la cancha de Viña Fundación, kilómetro 1007. A las 16.30.
12 de Octubre: plaza Juan Pablo II. A las 17.
Junín
Rodríguez Peña: SUM. A las 10.
Rodríguez Peña: localidad de El Topón, CIC. A las 11.
La Paz
Boggero: Independencia y Mitre. A las 10.30.
Villa Antigua: plaza Mitre. A las 11.30.
Las Chacritas: Zeballos. A las 12.
Miércoles 22
Rivadavia
Reducción de Abajo: barrio Cooperativa. A las 10.
Reducción de Abajo: barrio Almafuerte, ingreso al barrio. A las 10.15.
Reducción de Arriba: plaza de Los Burros. A las 10.30.
San Martín
Tres Porteñas: barrio Santa Rita II, calle Bayo. A las 9.
Tres Porteñas: CIC. A las 10.30.
Junín
Barriales: Delegación Municipal. A las 10.
Barriales: barrio Sismo 28, CIC. A las 11.
Jueves 23
Junín
Los Barriales: Iglesia de Orfila. A las 10.
Ciudad: barrio Colonia Caballero, Carril Caballero. A las 10.30.
Tres Esquinas: Jardines de Fátima, frente al cruce de Tres Esquinas. A las 11.
Luján de Cuyo
Perdriel: barrio Las Palmeras, playón del espacio verde. A las 9.30.
Perdriel: barrio Nueva Vida, bulevar. A las 10.15.
Perdriel: barrio Jardines de Brandsen. A las 11.
Rivadavia
La Libertad: barrio Rivadavia. A las 9.30.
La Libertad: plaza 17 de Agosto. A las 10.30.
Viernes 24
Junín
La Colonia: Delegación Municipal. A las 10.
La Colonia: Callejón Nueva Esperanza. A las 11.
Rivadavia
Recorrido 1
Medrano: Tanque de Agua. A las 9.
Andrade: playón deportivo. A las 10.30.
Los Árboles: plaza Vicente Lombardo. A las 11.30.
Recorrido 2
El Mirador: localidad de Las Yeguitas, Escuela N.º 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 9.
El Mirador: plaza de El Mirador. A las 9.30.
El Mirador: barrio Lomas del Mirador, ingreso al barrio. A las 10.
La Central: Club La Central. A las 10.30.
El Mirador: barrio Bermejo, plaza. A las 11.
El Mirador: plaza Albarracín. A las 11.45.