Zona Este: siete personas quedaron a disposición de la Justicia durante los festejos

El Ministerio de Seguridad difundió el balance de los operativos realizados en toda la provincia durante las celebraciones por el subcampeonato de la Selección argentina.

El operativo de seguridad desplegado en toda la provincia durante los festejos por el subcampeonato de la Selección argentina en el Mundial dejó un saldo de 37 personas puestas a disposición de la Justicia y siete efectivos policiales lesionados, según el balance difundido por el Ministerio de Seguridad.

En la Zona Este, los procedimientos concluyeron con siete personas detenidas y aprehendidas, lo que ubicó a la región como la segunda con mayor cantidad de intervenciones, detrás del Gran Mendoza. Además, un efectivo policial sufrió lesiones mientras participaba de los operativos de prevención y control.

A nivel provincial, 23 personas fueron aprehendidas por infracción a la Ley Provincial 6722, otras seis quedaron involucradas en causas por contravenciones y ocho fueron detenidas por la presunta comisión de distintos delitos.

Por distribución regional, el Gran Mendoza concentró 19 personas puestas a disposición de la Justicia, seguido por la Zona Este con siete, la Zona Sur con seis y el Valle de Uco con cinco. En cuanto a los policías lesionados, cuatro corresponden al Gran Mendoza, dos a la Zona Sur y uno a la Zona Este.

Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que el operativo se desarrolló de manera simultánea en los distintos departamentos de la provincia con el objetivo de garantizar el orden público durante las celebraciones de los hinchas argentinos.

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá