Recrearte cerró el receso invernal con una gran jornada en La Paz

Con una gran participación de familias, la Municipalidad de La Paz realizó el cierre del programa Recrearte en la Plaza 9 de Julio. Juegos, actividades recreativas, deporte y la presencia de las soberanas nacionales de la Vendimia marcaron el broche de oro de las propuestas organizadas durante el Receso Invernal 2026.

La Plaza 9 de Julio fue escenario del cierre del programa Recrearte, que puso fin a las actividades organizadas por la Municipalidad de La Paz durante el Receso Invernal 2026. La propuesta reunió a numerosas familias que disfrutaron de una tarde repleta de actividades recreativas, deportivas y culturales.

Los más pequeños fueron los principales protagonistas de la jornada, que incluyó juegos inflables, ludoteca, actividades deportivas, un espacio de intercambio de figuritas y el espectáculo de El Circo de Getulio, que hizo reír y sorprender a niños y adultos con sus personajes y destrezas.

El cierre también contó con la participación de la Reina Nacional de la Vendimia 2026, Azul Antolínez, y la Virreina Nacional, Agustina Giacomelli, quienes compartieron la jornada junto a las soberanas paceñas y acompañaron a las familias presentes.

De esta manera, Recrearte bajó el telón de un nuevo receso invernal con una propuesta pensada para promover el encuentro, la recreación y el disfrute de vecinos y visitantes durante las vacaciones.

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