Final del Mundial: Mendoza desplegará 3.000 policías para el operativo de seguridad

El Ministerio de Seguridad y Justicia desplegará un operativo especial en toda Mendoza con motivo de la final del Mundial entre Argentina y España. El dispositivo contará con alrededor de 3.000 efectivos que reforzarán las tareas de prevención antes, durante y después del partido.

Según informó el director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, el operativo tendrá alcance provincial y buscará prevenir incidentes durante la previa, el encuentro y los eventuales festejos. En tanto, el director general de Policías, Marcelo Calipo, indicó que aproximadamente la mitad de los efectivos será destinada al Gran Mendoza.

El esquema de seguridad se definió a partir de la experiencia de la semifinal, cuando unas 100.000 personas se concentraron en distintos puntos de la provincia. Desde la cartera destacaron que el balance fue positivo, aunque reconocieron que se registraron algunos hechos aislados.

Los controles volverán a concentrarse en las zonas de mayor convocatoria, entre ellas Arístides Villanueva, Kilómetro Cero, Peatonal Sarmiento y sectores de bares y comercios. Allí se realizarán vallados, requisas y controles preventivos. Además, por tratarse de un domingo, se reforzará la custodia de locales comerciales para prevenir daños durante posibles celebraciones.

El operativo también incluirá un trabajo coordinado con la Subsecretaría de Transporte. En caso de que se registren festejos masivos, está previsto suspender preventivamente la circulación de colectivos entre las 17.30 y las 20. La medida responde a lo ocurrido durante la semifinal, cuando el 75% de las unidades del Gran Mendoza no pudo completar sus recorridos debido a la congestión vehicular.

El dispositivo de seguridad se complementará con los controles previstos por el Día del Amigo. El director de Diversión Nocturna, Alejandro Pozzi, informó que el operativo comenzó el jueves y se extenderá hasta el lunes. Durante ese período se fiscalizarán 22 fiestas habilitadas en distintos puntos de la provincia con la participación de más de 30 inspectores y acciones de prevención coordinadas con los municipios.

Además, se recordó que la organización de fiestas clandestinas puede derivar en multas de hasta 27.000 unidades fijas y el cese de la actividad. También se realizarán controles de alcoholemia y campañas de concientización para promover la figura del conductor designado.

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