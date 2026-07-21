Detuvieron en San Martín a un hombre con pedido de captura por una causa de abuso sexual

Un hombre con pedido de captura vigente por una causa de abuso sexual fue detenido este martes en el departamento de San Martín, luego de un operativo policial desplegado tras un llamado a la línea de emergencias 911.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se inició pasadas las 17, cuando el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) recibió un aviso que indicaba que el sospechoso se desplazaba hacia el este por la Ruta Nacional 7 a bordo de un Fiat Cronos gris, tras haber cruzado el río Mendoza.

A partir de esa información, se implementó un operativo cerrojo con la participación de efectivos de la Departamental San Martín, la Unidad de Patrullaje y personal de la Comisaría 12ª.

El vehículo fue interceptado en la intersección de la Ruta Nacional 7 y avenida Eva Perón, donde los policías detuvieron al conductor sin que se registraran incidentes.

De acuerdo con la información oficial, el detenido registraba un pedido de captura emitido por la Justicia de la provincia de San Juan en el marco de una investigación por abuso sexual.

El hombre quedó a disposición de la Justicia mendocina, que llevará adelante las actuaciones correspondientes y coordinará con las autoridades judiciales sanjuaninas los pasos procesales para su traslado.

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