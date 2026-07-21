Junín: esquivó un perro, perdió el control del auto y chocó contra un árbol

Una conductora y un menor de edad sufrieron lesiones luego de que el vehículo en el que viajaban impactara contra un árbol tras una maniobra para evitar atropellar a un perro en Junín.

El siniestro ocurrió cerca de las 8 de este martes sobre calle Martínez, a unos 200 metros del camping Costa Azul. De acuerdo con las primeras averiguaciones, un Ford Falcon circulaba de sur a norte cuando la conductora perdió el control del vehículo al intentar esquivar a un perro que se habría cruzado sobre la calzada.

A raíz del fuerte impacto contra un árbol, tanto la mujer como el menor que la acompañaba sufrieron politraumatismos y fueron trasladados al Hospital Perrupato para recibir atención médica.

En el lugar trabajó personal de Policía Vial y Policía Científica para determinar las circunstancias del hecho. Además, el test de alcoholemia realizado a la conductora arrojó resultado negativo.

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