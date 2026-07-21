Intentó evadir un control policial y chocó contra una moto de la Policía Vial

Dos personas resultaron con lesiones luego de que una motocicleta intentara evadir un control de la Policía Vial y terminara colisionando con un móvil policial en San Martín.

El hecho ocurrió alrededor de las 10.45 de este martes sobre avenida Boulogne Sur Mer, frente al Hospital Perrupato. Según informaron fuentes policiales, una motocicleta Zanella de 150 cc que circulaba de este a oeste con dos ocupantes intentó eludir un control vial y, durante la maniobra, impactó contra una moto de la Policía.

Como consecuencia del choque, ambos ocupantes del rodado sufrieron politraumatismos y fueron asistidos por personal de emergencias.

Durante las actuaciones, los efectivos constataron que la motocicleta no contaba con documentación identificatoria. Además, el conductor circulaba sin licencia de conducir y sin el seguro obligatorio.

El rodado fue retenido y se labraron las actuaciones correspondientes.

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