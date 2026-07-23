Cayó un aguantadero de motos robadas en Palmira

La Policía recuperó motos con pedido de secuestro durante una serie de allanamientos realizados en Palmira. En los procedimientos también fue desarticulado un lugar que era utilizado para ocultar vehículos robados y un hombre quedó aprehendido por tener medidas judiciales pendientes.

La Policía de Mendoza recuperó tres motocicletas con pedido de secuestro y desbarató un lugar utilizado para ocultar vehículos robados durante un operativo realizado en el distrito de Palmira, departamento de San Martín. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Robos y Hurtos-Sustracción de Automotores Zona Este, dependiente de la Dirección General de Investigaciones.

Como resultado de las investigaciones, los efectivos realizaron dos allanamientos simultáneos en domicilios ubicados en las calles Gumersindo Pereyra y Echegaray, donde lograron recuperar los rodados y secuestrar distintos elementos de interés para el avance de la causa.

Entre las motocicletas recuperadas se encontraba una Honda Wave que tenía instalado el motor de otro rodado con pedido de secuestro por robo, una Corven 110 cc con pedido de secuestro registrado ese mismo día,y una Husqvarna 200 cc que también era buscada por una causa de sustracción.

Durante los procedimientos también se secuestraron cascos y prendas de vestir que serán incorporados a la investigación por su posible vinculación con los hechos denunciados.

Como parte del procedimiento, dos menores fueron trasladados a la Oficina Fiscal de San Martín para las actuaciones correspondientes. Además, un hombre mayor de edad fue aprehendido al constatarse que tenía requerimientos judiciales pendientes.

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