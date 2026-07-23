Firmaron el contrato para iniciar la tercera etapa de la Doble Vía del Este

La Dirección Provincial de Vialidad firmó el contrato para ejecutar la tercera etapa de la Doble Vía del Este. La obra, que unirá el Carril Centro con la Ruta Nacional 7, comenzará en los próximos días y tendrá un plazo de ejecución de 20 meses.

La Dirección Provincial de Vialidad y José Cartellone Construcciones Civiles, firmaron el contrato para la construcción de la tercera etapa de la Doble Vía del Este – Ruta Provincial 66, obra que iniciará en los próximos días, cuando finalicen los pasos administrativos pendientes.

La rúbrica se concretó el martes en la sede central de la DPV, entre el titular de Vialidad Mendoza, ingeniero Osvaldo Romagnoli y el titular de la constructora, Alejandro Cartellone, luego de que la firma resultara adjudicada con una oferta final de $24.197.225.239,36, con un plazo de finalización de 20 meses.

El tercer tramo de la nueva autopista, que unirá Rivadavia, Junín y San Martín, se extenderá por una nueva traza de 6 kilómetros, desde el Carril Centro hasta la Ruta Nacional 7.

El año pasado, la DPV inauguró el primer tramo de 4 kilómetros, desde calle Falucho (en Rivadavia) hasta la Ruta Provincial 60 (en Junín). Mientras tanto, está en construcción el segundo tramo, de 2,7 kilómetros, desde RP 60 hasta el Carril Centro, también en el departamento de Junín.

La tercera etapa se desarrollará con las mismas características que las anteriores, finalizando a las puertas de la Ruta Nacional 7, quedando pendiente la construcción del intercambiador que integrará la doble vía con el corredor internacional, obra, cuyo pronto llamado a licitación fue anunciado por el gobernador Alfredo Cornejo durante el discurso del 1 de mayo.

La Doble Vía del Este proyecta integrar el tránsito vial residencial, turístico, productivo y logístico de los tres departamentos con el Corredor Bioceánico del Mercosur, el que vincula a la Ciudad de Buenos Aires con el Paso Internacional Cristo Redentor, atravesando toda la provincia de Mendoza.

La ejecución del proyecto viene a coincidir además, con la licitación que tiene en proceso el Gobierno Nacional, para reconstruir toda la Ruta Nacional 7, desde Desaguadero hasta Las Cuevas.

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