Junín: tres jóvenes resultaron heridos tras el vuelco de un auto sobre la Ruta 60

El siniestro ocurrió durante la mañana de este sábado, a la altura de la rotonda de la Doble Vía. Dos de los ocupantes fueron trasladados al Hospital Perrupato con lesiones leves.

Tres jóvenes protagonizaron un vuelco durante la mañana de este sábado sobre la Ruta Provincial 60, en Junín. El auto en el que viajaban terminó apoyado sobre uno de sus laterales, a unos 100 metros al oeste de la rotonda de la Doble Vía.

El hecho ocurrió alrededor de las 7.15. Al llegar al lugar, el personal policial constató que un Fiat Palio había quedado volcado sobre su lateral izquierdo, sobre la vereda ubicada al norte de la ruta.

Según informó el Ministerio de Seguridad y Justicia, el vehículo era conducido por un joven de 22 años, quien viajaba junto a otros dos ocupantes, de 27 y 20 años.

Como consecuencia del siniestro, el conductor y el acompañante de 27 años sufrieron politraumatismos leves y fueron trasladados al Hospital Perrupato para una mejor atención. En tanto, el tercer ocupante manifestó no necesitar asistencia médica.

Por disposición de la ayudante fiscal interviniente, se ordenó realizar el dosaje de alcohol al conductor, además de las pericias de Policía Científica y las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el vuelco.

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