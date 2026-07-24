Un motociclista resultó herido al chocar contra un auto en Junín

El siniestro ocurrió durante la mañana de este viernes en la intersección de las calles Salvador González y Luis Marcó, en Junín. El conductor de la moto, de 28 años, fue trasladado al Hospital Perrupato.

Alrededor de las 8 de la mañana, una motocicleta Sapucai de 150cc circulaba de sur a norte por Salvador González cuando, al llegar al cruce con Luis Marcó, colisionó con un Ford Focus que iba de oeste a este al mando de un hombre de 64 años. Todavía no está del todo claro cómo se produjo el impacto y las causas se siguen investigando.

Producto del choque, la moto quedó con la estructura dañada y varias piezas desparramadas en el asfalto. El auto, por su parte, terminó con el guardabarros delantero derecho deformado.

El motociclista fue asistido en el lugar por el Servicio de Emergencias Coordinado, que le diagnosticó traumatismo encéfalo craneano sin pérdida de conocimiento y un golpe en un miembro inferior. Por eso lo derivaron al Hospital Perrupato de San Martín. El conductor del auto, en cambio, salió ileso.

Le hicieron el test de alcoholemia al automovilista y dio cero. La causa quedó en la Comisaría 19° como averiguación de lesiones culposas, con intervención de la Fiscalía de Rivadavia-Junín.

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