Junín abre las inscripciones para dos cursos gratuitos

La Municipalidad de Junín, a través de la Oficina de Empleo, lanzó dos nuevas capacitaciones gratuitas que comenzarán el 3 de agosto. Los cursos se dictarán en el Aula Móvil ubicada en la Explanada Municipal y cuentan con certificación de la Dirección General de Escuelas.

La Municipalidad de Junín informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para dos nuevas propuestas de formación orientadas a quienes buscan adquirir herramientas para insertarse en el mundo laboral o fortalecer sus conocimientos en distintos oficios.

Se trata de los cursos de Modelista/Patronista – Nivel Básico y Restauración y Reparaciones Básicas de Tapicería, ambos organizados por la Oficina de Empleo y con certificación de la Dirección General de Escuelas (DGE).

El curso de Modelista/Patronista – Nivel Básico está destinado a personas interesadas en iniciarse en el diseño y desarrollo de moldes para la industria textil. Las clases comenzarán el lunes 3 de agosto y se dictarán de lunes a viernes, de 13.30 a 17.30, en el Aula Móvil ubicada en la Explanada Municipal de Junín. La capacitación tendrá una duración total de 126 horas y contará con 20 cupos disponibles. Las personas interesadas pueden inscribirse a través del siguiente formulario.

Por su parte, el curso de Restauración y Reparaciones Básicas de Tapicería está orientado a quienes deseen aprender técnicas para la reparación y restauración de muebles tapizados, incorporando conocimientos con aplicación práctica y salida laboral. También iniciará el 3 de agosto, se desarrollará de lunes a viernes, de 8.30 a 12.30, tendrá una duración de 100 horas y dispondrá de 20 vacantes. Las personas interesadas pueden inscribirse a través del siguiente formulario.

Desde el municipio destacaron que ambas capacitaciones son gratuitas y forman parte de las acciones que impulsa la Oficina de Empleo para ampliar las oportunidades de capacitación y empleo de los vecinos.