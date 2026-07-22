Abrieron las inscripciones para los cursos semestrales en la Escuela de Oficios de San Martín

La oferta para el segundo semestre incluye capacitaciones con certificación de la Dirección General de Escuelas en oficios, tecnología, idiomas y marketing. Las clases se dictarán en distintos turnos para facilitar el acceso de los estudiantes.

La Escuela Superior de Oficios Manuel Belgrano informó que ya se encuentra abierta la inscripción para los cursos semestrales correspondientes al segundo semestre del año. La propuesta reúne una amplia variedad de capacitaciones con certificación de la Dirección General de Escuelas (DGE), orientadas a la formación laboral y al desarrollo de nuevos conocimientos.

En el CCT 6-022 “Teresa Serra Font de Correa” se dictarán los siguientes cursos:

Inglés (Nivel II): lunes y jueves, de 17.30 a 20.30.

Tecnología de los materiales y proceso de fabricación textil: Grupo A: lunes y jueves, de 18 a 22. Grupo B: martes y viernes, de 18 a 22.

Labores a mano (Tejido a dos agujas): lunes a viernes, de 13.30 a 17.30.

Peluquería: lunes, miércoles y viernes, de 18 a 21.

Auxiliar electricista: lunes y viernes, de 18 a 21.

Mecánica: lunes a viernes, de 8 a 12.

AutoCAD: jueves y viernes, de 18 a 21.

Construcción en seco: lunes, miércoles y viernes, de 18 a 21.

Refrigeración domiciliaria: lunes a viernes, de 8 a 12.30.

Energías Renovables: lunes a viernes, de 18 a 22.

Operario de bodega: lunes a viernes, de 18.30 a 21.30.

Operario de calderas: lunes a viernes, de 14.30 a 17.30.

Marketing Digital para microemprendedores: martes y jueves, de 14 a 17.

En tanto, en el CCT 6-066 ATM se ofrecerá el curso de Programación (Nivel I), que se desarrollará los lunes y martes de 8 a 12. Además, contará con una instancia de clase virtual en ese mismo horario.

Desde la institución destacaron que las capacitaciones están destinadas a quienes deseen adquirir herramientas para mejorar sus oportunidades laborales o iniciar un emprendimiento, con propuestas que abarcan tanto oficios tradicionales como áreas vinculadas a la tecnología y la innovación.

Las personas interesadas pueden solicitar más información comunicándose al 2634-210261, escribiendo al correo escuelasuperiordeoficios@gmail.com o acercándose a la sede de la escuela, ubicada en calle Islas Malvinas, casi Ruta 7, en San Martín. También pueden consultar las novedades a través de las redes sociales de la Escuela Superior de Oficios Manuel Belgrano o ingresar al sitio cursos.sanmartinmza.gob.ar.