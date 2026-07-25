El ladrón estaba con él: compartían bebidas y terminó robándole la moto

El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado en una plaza ubicada sobre calle Ferrari, Palmira. La víctima, de 20 años, se encontraba con un grupo de personas cuando uno de ellos extrajo un arma de fuego y le sustrajo el rodado.

Un joven de 20 años fue víctima de un violento asalto durante la madrugada de este sábado en Palmira, departamento de San Martín. El robo ocurrió en el interior de una plaza ubicada sobre calle Ferrari, donde la víctima se encontraba compartiendo bebidas con otras personas.

Según informó el Ministerio de Seguridad y Justicia, alrededor de las 4.30 uno de los sujetos que estaba junto al joven sacó un arma de fuego, lo amenazó y le robó una moto Zanella 110 cc de color rojo.

Tras cometer el asalto, el delincuente escapó del lugar por calle España. Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas ni sobre el recupero del vehículo.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 28ª y la investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín.

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