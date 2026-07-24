Gas: el Gobierno implementó un nuevo esquema de actualización tarifaria con ajustes bimestrales

La medida comenzará a regir con los cuadros tarifarios de agosto y establece actualizaciones cada dos meses en lugar del esquema estacional.

El Gobierno nacional oficializó un cambio en el mecanismo de actualización del precio del gas que tendrá impacto en las tarifas de usuarios residenciales e industriales. La medida fue establecida mediante la Resolución 167/2026 de la Secretaría de Energía y dispone que los ajustes dejen de realizarse de manera estacional para pasar a una frecuencia bimestral.

La modificación afecta el cálculo de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), un mecanismo que compensa la diferencia entre el precio del gas estimado al inicio de un período y el valor que las distribuidoras pagan efectivamente a los productores en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

De acuerdo con la normativa, estos ajustes deben trasladarse a las tarifas sin generar ganancias ni pérdidas para las empresas de transporte y distribución.

Hasta ahora, las diferencias se acumulaban durante varios meses y se incorporaban a las tarifas dos veces al año, lo que podía traducirse en aumentos más significativos en determinados períodos. Con el nuevo esquema, los ajustes se realizarán cada dos meses, con el objetivo de distribuir esas variaciones de forma más gradual.

Según la Secretaría de Energía, uno de los principales motivos del cambio es evitar que coincidan en invierno el incremento del consumo de gas y las actualizaciones del precio del fluido, una situación que bajo el esquema anterior podía provocar aumentos más pronunciados en las facturas.

La nueva modalidad comenzará a aplicarse con los cuadros tarifarios de agosto de 2026. Ese mes, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) efectuará la primera determinación de las DDA bajo el sistema bimestral.

La medida estará vigente durante el período de emergencia energética, prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2027. De acuerdo con el Gobierno, la modificación responde a la evolución del sistema gasífero y a las nuevas obras de transporte, con el objetivo de garantizar la sustentabilidad financiera del sector y el desarrollo de inversiones.

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