Junín: una niña fue trasladada en helicóptero al Notti tras un grave accidente en un karting

La menor, de 13 años, sufrió politraumatismos graves durante una actividad en el Autódromo Guido Maineri, en La Colonia. Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivada de urgencia al Hospital Notti.

Una adolescente de 13 años debió ser trasladada de urgencia este sábado al Hospital Notti a bordo del helicóptero sanitario Halcón III, luego de sufrir un grave accidente mientras participaba de una actividad de karting en el Autódromo Guido Maineri, ubicado en el distrito de La Colonia, departamento de Junín.

El hecho ocurrió alrededor de las 17.55, cuando el Hospital Perrupato solicitó el operativo de traslado aéreo debido a la complejidad del cuadro clínico de la menor.

Según informó el Ministerio de Seguridad y Justicia, la adolescente fue asistida en primera instancia por personal médico, que le diagnosticó politraumatismos graves. Ante esa situación, se dispuso su inmediata derivación al Hospital Notti para recibir atención especializada.

Mientras se desarrollaba el operativo sanitario, efectivos policiales realizaron las primeras actuaciones en el autódromo para establecer cómo se produjo el accidente.

En la investigación intervienen la Unidad Investigativa y la Oficina Fiscal de San Martín, que buscarán determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

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