Todo lo que habrá en los festejos por los 176 años de La Paz

El próximo 4 de agosto, el departamento conmemorará un nuevo aniversario de su fundación con una jornada que incluirá el tradicional Tedeum, acto protocolar, desfile cívico militar y shows para toda la comunidad.

La Municipalidad de La Paz dio a conocer el cronograma de actividades previstas para celebrar el 176° aniversario del departamento, que se llevará a cabo el martes 4 de agosto.

La jornada comenzará a las 8 con el Tedeum en la Parroquia San José. Luego, a las 10, se realizará el acto protocolar en la Explanada Municipal.

Las celebraciones continuarán al mediodía con el desfile cívico militar, previsto para las 12 sobre calle Galigniana.

Los festejos continuarán desde las 15, con shows artísticos en la Plaza 9 de Julio, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de distintas propuestas culturales para conmemorar un nuevo aniversario de La Paz.

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