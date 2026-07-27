Fito guió a la policía hasta el dinero sustraído en un robo en Palmira

La intervención del perro rastreador permitió recuperar parte del dinero robado durante un hecho ocurrido en una finca de Palmira. El hallazgo se produjo tras un seguimiento realizado por el Cuerpo de Canes de la Policía de Mendoza.

Fito, integrante del Cuerpo de Canes de la zona Este de la Policía de Mendoza, volvió a demostrar el aporte que esta unidad realiza en las investigaciones policiales. En esta oportunidad, su intervención fue clave en un robo ocurrido en una finca ubicada sobre calle Pergamino, en Palmira, departamento de San Martín.

Tras la denuncia, efectivos policiales realizaron las primeras actuaciones en el lugar y convocaron al Cuerpo de Canes para colaborar con la búsqueda de evidencias. Luego de tomar el olor de referencia, Fito inició el seguimiento del recorrido que habría utilizado el autor del hecho para retirarse de la propiedad.

El perro avanzó varios metros por un callejón hasta marcar una palmera ubicada al costado del camino. Allí, el personal encontró una bolsa con casi $100.000 en efectivo, parte del dinero denunciado como sustraído, elemento que fue secuestrado e incorporado a la investigación.

El Cuerpo de Canes de la Policía de Mendoza interviene en procedimientos realizados en toda la provincia. Los perros especialmente entrenados trabajan junto a sus guías en la búsqueda de personas, el seguimiento de sospechosos y la localización de evidencias, aportando capacidades específicas que fortalecen las investigaciones y el trabajo operativo de la fuerza.

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá