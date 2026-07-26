El cronograma de “La Garrafa en tu Barrio” en la Zona Este para esta semana

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.
El operativo cuenta con un sistema de entrega digital, control por DNI y operativos permanentes que alcanzan a más de 8.000 familias por día. Semanalmente, el Gobierno de Mendoza y los municipios informan el cronograma de recorridos por cada departamento, junto con los requisitos para acceder al beneficio, garantizando una distribución ordenada, transparente y con amplia cobertura territorial.
El precio de la Garrafa de 10 kg en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz es de $14000
¿Qué deben presentar?
Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el beneficiario.
Cronograma
Lunes 27
San Martín
Ciudad. Barrio Güemes. Plaza. A las 14.
Buen Orden. Barrio Valentini. Ingreso a barrio. A las 15.
Buen Orden. Barrio Buen Orden. Espacio Verde. A las 16.
Santa Rosa
El Divisadero. Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. A las 15.
12 de Octubre. Barrio Santa Rita. A las 15.30.
25 de Mayo. Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincial 50. Kilómetro 1012. A las 16.
25 de Mayo. Frente a Barrio Promotor. A las 16.30.
El Marcado. Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. A las 17.
El Marcado. Barrio Molina Cabrera. A las 17.30.
Rivadavia
Los Campamentos. La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 10.
Los Campamentos. Barrio Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 10.30.
Los Campamentos. La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 11.30.
Los Campamentos. Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 12.
Martes 28
Junín
Ingeniero Giagnoni. Delegación Municipal. A las 10.
Ciudad. Callejón Martínez. A las 11.
La Paz
Desaguadero. Plaza Armando Amaya. A las 10.
La Menta. Refugio Noemí Frías. A las 12.
La Menta. Refugio frente a Pasarela. A las 12.10.
La Menta. Refugio Zabala. A las 12.20.
Miércoles 29
San Martín
Ciudad. Barrio Libertad. Ex Venier. Calle Los Cerezos. A las 9.
Ciudad. Barrio del Carmen. SUM. A las 10.
Ciudad. Barrio Primavera. Cancha de Fútbol. A las 11.
Ciudad. Barrio Ambrosio. Plaza. A las 12.
Junín
Algarrobo Grande. Club Estrella. A las 10.
Alto Verde. CIC. A las 11.
Jueves 30
Junín
Philipps. Delegación Municipal. A las 10.
Philipps. Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.
Viernes 31
Junín
Ciudad. Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.
Ciudad. Desarrollo Social Municipal. A las 11.
Rivadavia
Mundo Nuevo. Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.30.
Ciudad. Plazoleta Sargento Cabral. A las 11.20.
San Martín
Alto Salvador. Calle Barrera. Frente a transformador. A las 9.
Alto Salvador. Barrio Los Olmos. Plaza. A las 10.
Alto Salvador. Barrio Lopez. Plaza. A las 11
Sabado 1
Rivadavia
Ciudad. Barrio SOEM. A las 10.
Ciudad. Barrio Inmaculada. A las 11.
Santa María de Oro. CIC. A las 12.