El cronograma de “La Garrafa en tu Barrio” en la Zona Este para esta semana

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

El operativo cuenta con un sistema de entrega digital, control por DNI y operativos permanentes que alcanzan a más de 8.000 familias por día. Semanalmente, el Gobierno de Mendoza y los municipios informan el cronograma de recorridos por cada departamento, junto con los requisitos para acceder al beneficio, garantizando una distribución ordenada, transparente y con amplia cobertura territorial.

El precio de la Garrafa de 10 kg en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz es de $14000

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el beneficiario.

Cronograma

Lunes 27

San Martín

Ciudad. Barrio Güemes. Plaza. A las 14.

Buen Orden. Barrio Valentini. Ingreso a barrio. A las 15.

Buen Orden. Barrio Buen Orden. Espacio Verde. A las 16.

Santa Rosa

El Divisadero. Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. A las 15.

12 de Octubre. Barrio Santa Rita. A las 15.30.

25 de Mayo. Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincial 50. Kilómetro 1012. A las 16.

25 de Mayo. Frente a Barrio Promotor. A las 16.30.

El Marcado. Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. A las 17.

El Marcado. Barrio Molina Cabrera. A las 17.30.

Rivadavia

Los Campamentos. La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 10.

Los Campamentos. Barrio Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 10.30.

Los Campamentos. La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 11.30.

Los Campamentos. Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 12.

Martes 28

Junín

Ingeniero Giagnoni. Delegación Municipal. A las 10.

Ciudad. Callejón Martínez. A las 11.

La Paz

Desaguadero. Plaza Armando Amaya. A las 10.

La Menta. Refugio Noemí Frías. A las 12.

La Menta. Refugio frente a Pasarela. A las 12.10.

La Menta. Refugio Zabala. A las 12.20.

Miércoles 29

San Martín

Ciudad. Barrio Libertad. Ex Venier. Calle Los Cerezos. A las 9.

Ciudad. Barrio del Carmen. SUM. A las 10.

Ciudad. Barrio Primavera. Cancha de Fútbol. A las 11.

Ciudad. Barrio Ambrosio. Plaza. A las 12.

Junín

Algarrobo Grande. Club Estrella. A las 10.

Alto Verde. CIC. A las 11.

Jueves 30

Junín

Philipps. Delegación Municipal. A las 10.

Philipps. Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.

Viernes 31

Junín

Ciudad. Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.

Ciudad. Desarrollo Social Municipal. A las 11.

Rivadavia

Mundo Nuevo. Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.30.

Ciudad. Plazoleta Sargento Cabral. A las 11.20.

San Martín

Alto Salvador. Calle Barrera. Frente a transformador. A las 9.

Alto Salvador. Barrio Los Olmos. Plaza. A las 10.

Alto Salvador. Barrio Lopez. Plaza. A las 11

Sabado 1

Rivadavia

Ciudad. Barrio SOEM. A las 10.

Ciudad. Barrio Inmaculada. A las 11.

Santa María de Oro. CIC. A las 12.

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