San Martín: entró como cliente, volvió armado y terminó detenido

El sospechoso fue descubierto oculto en el baño del comercio luego de un operativo coordinado entre el 911, las cámaras de videovigilancia y personal policial. Durante el procedimiento se secuestró un arma de fuego que habría sido utilizada para amenazar a la empleada.

Un hombre de 30 años fue detenido este martes por la tarde tras un intento de robo ocurrido en una heladería ubicada en la intersección de calle Alsina y avenida Mitre, en el departamento de San Martín.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el hecho fue detectado a través de una alerta al 911 y del monitoreo de las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), que advirtió una situación sospechosa en el comercio y dispuso el inmediato desplazamiento de efectivos policiales.

Al llegar al lugar junto a la encargada del local, una mujer de 26 años, los uniformados encontraron la puerta principal cerrada. Con autorización de la responsable, rompieron el vidrio de acceso para ingresar al comercio.

Durante la inspección, los efectivos hallaron al sospechoso oculto en el baño, donde fue reducido y aprehendido.

De acuerdo con el relato de la víctima, el hombre había ingresado inicialmente simulando ser un cliente y pidió un vaso de agua. Minutos después regresó solicitando utilizar el baño y, ante la negativa, la habría agredido y amenazado con un arma de fuego para exigirle sus pertenencias.

En el procedimiento se secuestró un arma de fuego antigua, que se encontraba en el interior del local y que, según la investigación, habría sido utilizada para intimidar a la trabajadora.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín, con intervención de personal de Investigaciones y Policía Científica.

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