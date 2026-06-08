Santa Rosa: Destéfanis le pide auxilio financiero a Cornejo

La intendenta Flor Destéfanis confirmó que el municipio solicitó un adelanto de coparticipación por 200 millones de pesos al Gobierno provincial. La comuna argumentó que la caída de los recursos nacionales afectó sus ingresos y que los fondos serán utilizados para cumplir compromisos con proveedores y otras obligaciones financieras.

La Municipalidad de Santa Rosa solicitó un adelanto de coparticipación por 200 millones de pesos al Gobierno de Mendoza encabezado por Alfredo Cornejo en medio de la caída de recursos que afecta a los municipios de toda la provincia.

La información fue confirmada por el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, quien señaló que Santa Rosa integra el grupo de cinco comunas que ya recurrieron a esta herramienta financiera durante el año. En la lista también aparecen Capital, Las Heras, Malargüe y General Alvear.

Según explicó la intendenta Flor Destéfanis, la disminución de la recaudación nacional impactó directamente en los fondos coparticipables que reciben los municipios, generando dificultades para cumplir con las previsiones presupuestarias.

“Frente a la caída de recaudación de impuestos nacionales generada por la crisis económica que atraviesa el país, la coparticipación municipal ha sufrido una caída considerable que no nos permite cumplir con los objetivos presupuestarios establecidos. Para ello se han tomado diversas medidas de planificación del gasto”, sostuvo la jefa comunal a Los Andes.

Destéfanis indicó que el adelanto solicitado será utilizado para afrontar compromisos con proveedores y garantizar el cumplimiento de las obligaciones municipales.

“No somos ajenos a la realidad que viven hoy por hoy todos los municipios y desde nuestra administración queremos garantizar el cumplimiento de nuestras obligaciones, sin generar intereses por parte de proveedores ni sobrecargos en los precios de bienes y servicios adquiridos”, indicó la intendenta.

Desde la comuna explicaron que los fondos serán devueltos a la Provincia en cuatro cuotas mensuales, iguales y consecutivas, mediante descuentos sobre la coparticipación que Santa Rosa recibe cada mes entre septiembre y diciembre.

La situación se da en un contexto de caída sostenida de la coparticipación nacional. Según indicó Fayad, durante el primer trimestre del año los recursos registraron una baja real del 7%, mientras que en abril la caída fue del 5%, sin expectativas de una recuperación significativa en los próximos meses.

Santa Rosa es uno de los municipios mendocinos con mayor dependencia de los fondos coparticipables, por lo que la reducción de esos ingresos tiene un impacto directo en sus finanzas y en la planificación de gastos corrientes.

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