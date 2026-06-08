Intentó escapar con cables robados, pero terminó detenido en San Martín

El procedimiento se realizó durante la madrugada en las inmediaciones de una obra en construcción ubicada sobre la lateral sur de Ruta 7. Tras una breve persecución, la Policía detuvo a un sospechoso y recuperó entre 40 y 50 metros de cable, además de herramientas vinculadas al hecho.

En el marco del Plan Integral del Cobre, que impulsa el Ministerio de Seguridad y Justicia para prevenir el robo y la comercialización ilegal de metales no ferrosos, la Policía de Mendoza esclareció un robo de cables ocurrido en una obra en construcción de San Martín y detuvo a un hombre vinculado con el hecho.

El procedimiento se desarrolló durante la madrugada del lunes, en la lateral sur de Ruta 7, entre calles Almirante Brown y Viamonte, luego de que efectivos policiales detectaran a una persona que trasladaba elementos en circunstancias sospechosas en las inmediaciones de una obra en construcción.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó darse a la fuga, pero fue alcanzado y detenido tras una breve persecución en el barrio Jardín Docente.

Durante el operativo se recuperaron entre 40 y 50 metros de cable, además de herramientas que habían sido abandonadas en las cercanías durante la huida.

Las actuaciones permitieron establecer que los elementos provenían de una obra en construcción perteneciente a la Planta Transformadora del Este. Según la investigación, autores ignorados ingresaron al predio tras dañar un candado y sustrajeron materiales y herramientas del lugar.

Por disposición de la Oficina Fiscal de San Martín, el detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras que los elementos recuperados fueron secuestrados como parte de la investigación.

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