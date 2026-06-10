Rivadavia: llevaban un televisor por la calle y terminaron detenidos

LLos detenidos trasladaban un televisor, un acolchado y otros elementos cuya procedencia despertó sospechas. La investigación permitió identificar a la propietaria de los objetos.

Dos hombres fueron detenidos este miércoles en el departamento de Rivadavia luego de que una alerta emitida por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) permitiera detectar que trasladaban diversos elementos de dudosa procedencia por la vía pública.

Según informó el Ministerio de Seguridad, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) fueron desplazados hacia la calle Cordón del Plata, y lograron interceptar a los sospechosos en inmediaciones de calles Lencione y W. Núñez.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron un televisor, un acolchado y distintos elementos presuntamente utilizados para forzar accesos.

A partir de las averiguaciones realizadas, los investigadores lograron establecer la procedencia de los bienes recuperados e identificar a una mujer de 40 años como víctima del hecho.

Por disposición de la Oficina Fiscal, los dos aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.bEn el lugar trabajó personal de Policía Científica y de la Unidad Investigativa Departamental.

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