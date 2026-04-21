San Martín: entraron a comprar, intentaron robar y terminaron detenidos

El hecho ocurrió el lunes por la tarde en un local del centro. La policía logró aprehender a los sospechosos a pocas cuadras y recuperar la mercadería sustraída.

Una pareja fue detenida este lunes por la tarde en el departamento de San Martín, luego de protagonizar un robo en un comercio y ser localizada a través del sistema de cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:40 en una tienda ubicada sobre calle Godoy Cruz, cuando una mujer atendía a dos clientes que ingresaron al local.

Según la información policial, en un momento el hombre entró al probador con dos pantalones y, al salir, la comerciante advirtió que intentaban sustraer prendas. Ante esta situación, les solicitó que se retiraran del lugar.

Sin embargo, la pareja se negó y terminó llevándose un pantalón azul, dos calzas negras, dos jeans (uno negro y otro gris) y un teléfono celular Moto G75 color verde agua que se encontraba sobre el mostrador.

Tras la denuncia, personal policial inició un operativo con apoyo del monitoreo de cámaras, logrando ubicar a los sospechosos en la intersección de calles 9 de Julio y Belgrano, a pocas cuadras del comercio.

En el lugar se concretó la aprehensión de ambos y se recuperaron los elementos sustraídos, que fueron restituidos a la víctima.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín, que dispuso las actuaciones correspondientes.

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