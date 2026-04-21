Palmira: se incendió un vagón de tren y hubo daños totales

El hecho ocurrió este martes por la mañana en el Parque La Palmira. Bomberos lograron sofocar el fuego, que provocó daños totales en el interior de la formación.

Un incendio se registró este martes por la mañana en el distrito de Palmira, en el departamento de San Martín, donde un vagón de tren fue afectado por el fuego.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:50 en el Parque La Palmira, luego de que un llamado alertara sobre un foco ígneo en una formación ferroviaria.

Al llegar al lugar, personal de Bomberos constató que el incendio se desarrollaba en el interior de uno de los vagones, por lo que iniciaron rápidamente las tareas de extinción.

Tras varios minutos de trabajo, los efectivos lograron sofocar el fuego en su totalidad, evitando que se propagara a otros sectores.

Como consecuencia del siniestro, se registraron daños totales en el interior del vagón, aunque no se reportaron personas lesionadas.

En el lugar también trabajó personal policial de la Comisaría 28°.

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá