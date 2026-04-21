Vino, música y gastronomía: llega el Paseo Wine & After a San Martín

El evento se realizará el 2 de mayo en el Paseo de la Patria, con degustaciones de más de 20 bodegas, propuestas gastronómicas y shows en vivo en formato “after”.

La Municipalidad de San Martín auspicia el Paseo Wine & After, que se realizará el 2 de mayo desde las 19 en el Paseo de la Patria. El evento, organizado por la productora Paax, propone una experiencia de degustación que combina vinos, gastronomía y música en un formato dinámico, pensado para recorrer, descubrir y conectar con distintas bodegas en un ambiente distendido.

La propuesta enológica incluye además del Bonarda Argentino, la cepa insigne del departamento, más de 20 bodegas que ofrecerán degustaciones. Además, habrá un paseo del vermut, food trucks con variedad gastronómica, DJs y bandas en vivo para entretenimiento. También se contará con streaming en vivo.

La tarde – noche se desarrollará en un formato “after” que combina degustación, entretenimiento y socialización, convirtiéndolo en una cita obligada para los amantes del vino y el buen vivir.

Las entradas están disponibles en entradaweb. La general cuesta $18.000 e incluye siete troqueles de degustación, una empanada de carne y copa.

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