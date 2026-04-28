Emotivo festejo en Junín: Juanita celebró sus 90 años rodeada de afecto



El festejo se realizó en el Estadio Cubierto La Colonia, donde Juanita Zalazar fue homenajeada por sus compañeras y autoridades del departamento.

Un emotivo encuentro se vivió en el Estadio Cubierto La Colonia, en Junín, donde se celebraron los 90 años de Juanita Zalazar, una vecina que se ha convertido en un ejemplo de vida activa y compromiso.

Juanita practica yoga desde hace 19 años, formando parte de un grupo coordinado por la profesora Adriana Miranda, un espacio que promueve el bienestar, el encuentro y la calidad de vida.

El cumpleaños fue organizado por sus compañeras, quienes le brindaron un cálido festejo en el que no faltaron las muestras de cariño, reflejando el fuerte vínculo que se ha construido a lo largo del tiempo.

De la actividad también participó el intendente Mario Abed, quien acompañó la celebración y destacó el valor de este tipo de espacios para la comunidad.

Madre de Fabián y Elizabeth, Juanita continúa siendo una fuente de inspiración, demostrando que la constancia y la energía no tienen edad.

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