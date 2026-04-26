Junín fue sede del Mes de la Lectura en Voz Alta

Alumnos de escuelas del departamento participaron de una jornada en el Salón Cervantes, con actividades literarias, propuestas artísticas y entrega de textos de autores locales.

En el marco del Mes de la Lectura en Voz Alta, el departamento de Junín fue sede de un nuevo encuentro del programa “Mendoza lee en voz alta. El paisaje en la palabra”, que reunió a estudiantes de 4° grado de distintas escuelas.

La actividad se desarrolló en el Salón Cervantes de la Casa de la Cultura y contó con la participación de alumnos, docentes y familias, quienes compartieron un espacio dedicado a la lectura y la expresión.

Durante la jornada, los chicos disfrutaron de diversas propuestas vinculadas a los géneros literarios, la comunicación expresiva y el conocimiento de autores locales. Además, hubo una presentación artística a cargo de un titiritero, que sumó un momento recreativo a la actividad.

El encuentro forma parte de una iniciativa que recorre distintos puntos de la provincia y es impulsada por la Subsecretaría de Educación de la DGE y la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, con el acompañamiento del Municipio de Junín.

Como cierre, los participantes recibieron textos de escritores del departamento, en una propuesta que busca fortalecer el vínculo con la lectura y promover la producción literaria local.

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