El cronograma de La Garrafa en tu Barrio en la Zona Este del 27 de abril al 2 de mayo

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.
Precios de la Garrafa de 10 kg:
$9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.
¿Qué deben presentar?
Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.
Cronograma
Lunes 27
Rivadavia
El Mirador. Localidad. Las Yegüitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 9.
El Mirador. Plaza de El Mirador. A las 9.30.
La Central. Club La Central. A las 10.
El Mirador. Barrio Bermejo. Plaza. A las 10.30.
El Mirador. Plaza Albarracín. A las 11.
Santa Rosa
Villa Cabecera. Frente a Parroquia Santa Rosa de Lima. A las 8.
Villa Cabecera. Barrio La Mano de Dios. Calle Cementerio. A las 8.30.
Villa Cabecera. La Costa. Frente barrio Los Gringos. A las 9.
12 de Octubre. Plaza Juan Pablo II. A las 9.30.
San Martín
Ciudad. Calle Tropero Sosa. Manzana H Casa 8. A las 9.
Ciudad. Calle 60 Granaderos. Cancha de Fútbol. A las 9.30.
Ciudad. Barrio Ferrisi. Santa Fe 1078. A las 10.30.
Ciudad. Barrio Perito Moreno. Plaza. A las 11.30.
Martes 28
Junín
La Colonia. Delegación Municipal. A las 10.
La Colonia. Callejón Nueva Esperanza. A las 11.
La Paz
Boggero. Independencia y Mitre. A las 9.
Villa Antigua. Plaza Mitre. A las 10.
Miércoles 29
Junín
Ingeniero Giagnoni. Delegación municipal. A las 10.
Ciudad. Callejón Martínez. A las 11.
San Martín
Chivilcoy. Calle Anzorena. Plaza. A las 9.
Chivilcoy. Barrio 3 de Octubre. Ingreso. A las 9.30.
Montecaseros. Barrio Los Charabones. Escuela 1-522 Jubal Pompilio Benavides. A las 10.30.
Rivadavia
Reducción de Abajo. Barrio Cooperativa. A las 9.
Reducción de Abajo. Barrio Alma Fuerte. A las 9.15.
Reducción de Arriba. Plaza de Los Burros. A las 9.45.
Jueves 30
Junín
Algarrobo Grande. Club Estrella. A las 10.
Alto Verde. CIC. A las 11.
Sábado 2
Rivadavia
Recorrido 1
Los Árboles. Plaza Vicente Lombardo. A las 9.
Andrade. Playón deportivo. A las 10.
Medrano. Tanque de Agua. A las 11.
Recorrido 2
Ciudad. Barrio Villa Elvira. A las 9.
Ciudad. Barrio SOEM. A las 10.
Ciudad. Barrio Inmaculada. A las 10.30.