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El cronograma de La Garrafa en tu Barrio en la Zona Este del 27 de abril al 2 de mayo

por tiempoadmin

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

Precios de la Garrafa de 10 kg:

$9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

 Cronograma

Lunes 27

Rivadavia

El Mirador. Localidad. Las Yegüitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 9.

El Mirador. Plaza de El Mirador. A las 9.30.

La Central. Club La Central. A las 10.

El Mirador. Barrio Bermejo. Plaza. A las 10.30.

El Mirador. Plaza Albarracín. A las 11.

Santa Rosa

Villa Cabecera. Frente a Parroquia Santa Rosa de Lima. A las 8.

Villa Cabecera. Barrio La Mano de Dios. Calle Cementerio. A las 8.30.

Villa Cabecera. La Costa. Frente barrio Los Gringos. A las 9.

12 de Octubre. Plaza Juan Pablo II. A las 9.30.

San Martín

Ciudad. Calle Tropero Sosa. Manzana H Casa 8. A las 9.

Ciudad. Calle 60 Granaderos. Cancha de Fútbol. A las 9.30.

Ciudad. Barrio Ferrisi. Santa Fe 1078. A las 10.30.

Ciudad. Barrio Perito Moreno. Plaza. A las 11.30.

Martes 28

Junín

La Colonia. Delegación Municipal. A las 10.

La Colonia. Callejón Nueva Esperanza. A las 11.


La Paz

Boggero. Independencia y Mitre. A las 9.

Villa Antigua. Plaza Mitre. A las 10.

Miércoles 29

Junín

Ingeniero Giagnoni. Delegación municipal. A las 10.

Ciudad. Callejón Martínez. A las 11.

San Martín

Chivilcoy. Calle Anzorena. Plaza. A las 9.

Chivilcoy. Barrio 3 de Octubre. Ingreso. A las 9.30.

Montecaseros. Barrio Los Charabones. Escuela  1-522 Jubal Pompilio Benavides. A las 10.30.

Rivadavia

Reducción de Abajo. Barrio Cooperativa. A las 9.

Reducción de Abajo. Barrio Alma Fuerte. A las 9.15.

Reducción de Arriba. Plaza de Los Burros. A las 9.45.

Jueves 30

Junín

Algarrobo Grande. Club Estrella. A las 10.

Alto Verde. CIC. A las 11.

Sábado 2

Rivadavia

Recorrido 1

Los Árboles. Plaza Vicente Lombardo. A las 9.

Andrade. Playón deportivo. A las 10.

Medrano. Tanque de Agua. A las 11.

Recorrido 2

Ciudad. Barrio Villa Elvira. A las 9.

Ciudad. Barrio SOEM. A las 10.

Ciudad. Barrio Inmaculada. A las 10.30.


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