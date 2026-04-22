El Gobierno activa sanciones y refuerza medidas en escuelas ante amenazas

El Gobierno de Mendoza anunció la presentación de 19 denuncias contravencionales contra autores de pintadas con amenazas en escuelas, en el marco de una estrategia conjunta entre las áreas de Seguridad y Educación para sancionar y prevenir estos hechos.

La medida fue comunicada en conferencia de prensa por el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, quienes detallaron las acciones implementadas tras la ola de amenazas en establecimientos educativos.

Rus advirtió que estas conductas constituyen delitos y no deben ser consideradas una broma. Explicó que se encuadran como intimidación pública, con penas comparables a delitos como el robo simple o la estafa, y que también alcanzan a padres o responsables de menores. Indicó que por cada hecho se inició una investigación penal y que actualmente hay seis jóvenes imputables bajo investigación. También se registran casos de menores inimputables que, aunque no recibirán condena, quedan identificados en expedientes judiciales.

Además, informó la imputación de una persona mayor de edad por intimidación pública agravada por la utilización de un menor, quien fue liberada pero continúa siendo investigada.

Por su parte, García Zalazar remarcó que amenazar con armas o tiroteos en escuelas es delito y tiene consecuencias legales. Confirmó la activación de protocolos en 230 establecimientos, el contacto con redes sociales para eliminar contenidos violentos y la implementación de acciones pedagógicas internas.

El ministro señaló que se registraron más de 700 intervenciones por consultas de escuelas y que 418 profesionales trabajan en abordajes específicos con estudiantes, docentes y familias. También se reforzaron instancias de capacitación para el personal educativo.

En cuanto al operativo de seguridad, Rus detalló que hubo cerca de 400 llamadas al 911 vinculadas a estas amenazas y un despliegue diario de 800 efectivos policiales entre patrullajes y custodias en escuelas. También intervinieron Policía Científica e Investigaciones.

Las autoridades informaron que se encuentran vigentes nuevos protocolos ante situaciones de riesgo, que contemplan escenarios como amenazas de explosivos, conflictos sociales, agresores armados y situaciones de suicidio. Asimismo, se anunció el inicio de una nueva fase de aplicación en las escuelas, con énfasis en la participación de las familias y jornadas de reflexión.

Finalmente, el Gobierno indicó que se trabaja de manera articulada con otras jurisdicciones, al considerar que se trata de desafíos virales, y reafirmó la continuidad de las acciones para evitar su repetición.

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá