Efectivos de la Policía de Mendoza se capacitaron con el FBI para actuar ante eventos críticos en escuelas

La actualización técnica estuvo dirigida a integrantes de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Policía de Mendoza. Se trabajó sobre protocolos de actuación frente a amenazas activas y eventos de alta complejidad en ámbitos educativos.

Integrantes del Grupo Especial de Seguridad (GES), perteneciente a las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) de la Policía de Mendoza, participaron de una capacitación dictada por especialistas del FBI orientada a la respuesta ante amenazas activas y eventos críticos en establecimientos educativos.

La actividad se desarrolló en el polígono de tiro de Base Cóndor y estuvo centrada en procedimientos de intervención durante los primeros minutos de una crisis, considerados clave para la protección de personas y la reducción de riesgos.

Durante las jornadas se abordaron técnicas de actuación utilizadas en distintos países, con énfasis en la coordinación entre efectivos, la comunicación en entornos escolares y la disminución de los tiempos de respuesta ante situaciones de emergencia.

Desde la fuerza indicaron que los conocimientos adquiridos por los integrantes del GES serán posteriormente transmitidos al resto del personal policial de la provincia, en el marco de las acciones de formación y actualización operativa.

La capacitación se realizó en concordancia con el proceso de revisión y actualización de protocolos impulsado por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, que este año oficializó guías de actuación para incidentes críticos y amenazas en establecimientos educativos.

Según informaron, el objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta de la Policía de Mendoza frente a escenarios de alta complejidad mediante la incorporación de herramientas y experiencias internacionales.

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