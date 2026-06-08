Encontraron con vida al conductor de Uber que era buscado en San Martín

Leonardo David Jofré, el conductor de Uber que era intensamente buscado desde la mañana de este lunes, fue hallado con vida en Palmira, poniendo fin a varias horas de preocupación para familiares, amigos y las fuerzas de seguridad que participaban del operativo.

El hombre fue encontrado en las inmediaciones de calles El Altillo y La Costa, cerca de la ribera del río Mendoza, luego de un amplio despliegue policial que incluyó rastrillajes terrestres, drones y personal especializado.

Según informaron fuentes oficiales, efectivos que participaban de la búsqueda lograron localizarlo mientras caminaba por una huella de la zona. Tras ser asistido por profesionales, se constató que se encontraba emocionalmente afectado, aunque en buen estado general de salud.

La búsqueda se había iniciado luego de que fuera hallado abandonado el Fiat Cronos que utilizaba para trabajar mediante la plataforma Uber. El vehículo fue encontrado durante la mañana en las inmediaciones de la variante, lo que motivó un importante operativo para dar con su paradero.

Tras el hallazgo, las autoridades activaron los protocolos de asistencia y contención correspondientes. Asimismo, se informó que no existen indicios de que Jofré haya sido víctima de un hecho delictivo.

El resultado positivo del operativo llevó tranquilidad a sus familiares y allegados, que aguardaban noticias desde el inicio de la búsqueda.

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