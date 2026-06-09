Mendoza implementó un sistema digital para identificar a madres y recién nacidos en hospitales públicos

La Provincia incorporó pulseras inviolables con impresión térmica en todas las maternidades públicas. El sistema busca reforzar la seguridad neonatal, reducir errores de identificación y mejorar la trazabilidad de los pacientes desde el nacimiento.

El Gobierno de Mendoza incorporó un sistema de impresión térmica para la confección de pulseras inviolables destinadas a la identificación de madres y recién nacidos en todas las maternidades públicas de la provincia. La herramienta ya se encuentra operativa y busca reforzar la seguridad neonatal y garantizar la correcta identificación del binomio madre-hijo desde el momento del nacimiento.

El funcionamiento del sistema fue presentado en el Hospital Lagomaggiore durante una recorrida encabezada por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero. La tecnología permite generar de manera automática pulseras identificatorias para la madre y el bebé mediante equipos de impresión térmica.

Según informaron desde el Ministerio de Salud y Deportes, el procedimiento comienza con el escaneo del documento de identidad de la paciente. A partir de esa información, se imprime una pulsera con datos como nombre y apellido, DNI, fecha y hora de internación. Tras el nacimiento, se confecciona una segunda pulsera para el recién nacido, vinculada directamente con los datos de la madre.

Las autoridades señalaron que el nuevo sistema reemplaza el llenado manual de datos y reduce la posibilidad de errores vinculados a transcripciones incorrectas o caligrafías ilegibles. Además, permite mejorar la trazabilidad de la información y disminuir riesgos de confusión en la identificación.

Las pulseras incorporan códigos QR que, en futuras etapas, podrán vincularse con la historia clínica digital e integrar información sanitaria relevante, como grupo sanguíneo, alergias y otros datos clínicos.

La implementación alcanza a las siete maternidades públicas de Mendoza, lo que permite unificar criterios y procedimientos en todo el sistema sanitario provincial.

La medida se enmarca en la normativa vigente sobre identificación neonatal, que establece la utilización obligatoria de pulseras inviolables para madres y recién nacidos. También se sustenta en la Ley Nacional 24.540 y en la Ley Provincial 6.316, que regula el sistema de identificación en Mendoza.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la incorporación de esta tecnología constituye un avance en el proceso de digitalización del sistema de salud y fortalece los mecanismos de protección de la identidad de los recién nacidos.

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