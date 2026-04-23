Junín abre inscripciones para un curso de manipulación de alimentos

Se realizará los días 28 y 29 de abril en el Salón Cervantes. Está dirigido a personas que trabajan con alimentos y será en modalidad presencial.

La Municipalidad de Junín informó que se encuentran abiertas las inscripciones para un nuevo Curso de Manipulación de Alimentos, una capacitación destinada a personas que desarrollan tareas vinculadas a la elaboración y manejo de alimentos.

La propuesta se llevará a cabo el martes 28 y miércoles 29 de abril, en el horario de 8:30 a 12, en el Salón Cultural Cervantes, ubicado en calle San Martín 151, en la Ciudad de Junín.

El curso será de modalidad presencial y está orientado principalmente a quienes manipulan alimentos, con prioridad para vecinos que vivan o trabajen en el departamento.

Desde la organización destacaron que este tipo de capacitaciones son fundamentales para promover buenas prácticas en la manipulación de alimentos y contribuir al cuidado de la salud.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/jkLRDMLqmkZfyHpJ7

También se pueden realizar consultas a los teléfonos 0263-4492199 / 150 (interno 133) o vía WhatsApp al 2634521563 (solo mensajes).

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