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Rivadavia abre las inscripciones para un nuevo curso de manipulación segura de alimentos

por tiempoadmin

La capacitación se dictará los días 23, 24 y 25 de junio en el Teatro Luis Encio Bianchi. Está destinada a personas que trabajen o deseen desempeñarse en actividades vinculadas a la elaboración y comercialización de alimentos.

La Municipalidad de Rivadavia informó que se encuentran abiertas las inscripciones para una nueva edición del Curso de Manipulación Segura de Alimentos, una capacitación orientada a promover buenas prácticas de higiene y seguridad en el manejo de productos alimenticios.

El curso se desarrollará los días martes 23, miércoles 24 y jueves 25 de junio, en el horario de 14 a 17, en el Teatro Municipal Luis Encio Bianchi, ubicado en el subsuelo del edificio municipal.

Desde el municipio indicaron que la capacitación tiene un costo de 12.000 pesos y cuenta con cupos limitados, por lo que recomendaron realizar la inscripción con anticipación. La inscripción puede realizarse a través del siguiente formulario.

Además, aclararon que el curso oficial de Manipulación de Alimentos se dicta únicamente en el Teatro Luis Encio Bianchi y en los días y horarios informados a través de los canales oficiales de la Municipalidad, por lo que cualquier otra propuesta no guarda relación con la comuna.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del formulario habilitado por el municipio. Para más información también pueden comunicarse al teléfono 2634-716106 o al correo electrónico industriaycomercio@rivadaviamendoza.gob.ar.

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