El automovilismo llega al centro de San Martín con una gran exhibición de autos de carrera

La actividad se realizará este viernes desde las 17:30 en el Paseo de la Patria y servirá como antesala de la cuarta fecha del campeonato regional de automovilismo. Los vecinos podrán conocer de cerca los vehículos de competición, dialogar con los pilotos y disfrutar de una propuesta pensada para los amantes del deporte motor.



Este viernes 5, desde las 17.30, el centro departamental será escenario de una exhibición, que servirá de antesala a la cuarta fecha del campeonato regional de automovilismo, que se disputará, el fin de semana, en el Autódromo Ciudad de San Martín y que lleva por nombre Gran Premio Municipalidad de San Martín.

La actividad comenzará en el Paseo de la Patria, junto al edificio municipal, donde se instalará un parque cerrado para que vecinos, familias y aficionados puedan disfrutar de cerca, de los vehículos de competición, conocer a los pilotos, sacarse fotografías y vivir una experiencia junto a los protagonistas del deporte motor.

El fin de semana, la actividad se trasladará al autódromo local, donde se desarrollará el Gran Premio Municipalidad de General San Martín, con la participación de las principales categorías del automovilismo cuyano: Clase 1, 2, 3, TC Cuyano y Tradicionales Sport 6.

Valor de entradas en el circuito

General: $10.000 (válida para sábado y domingo).

Boxes: $15.000 (válida para ambos días).

Menores de 10 años y jubilados: ingreso gratuito.

Desde AVE y el Municipio se invita a toda la comunidad a participar de esta propuesta que combina velocidad, adrenalina y el tradicional espíritu fierrero que caracteriza a la región, en un fin de semana que promete grandes espectáculos tanto en el centro de la ciudad como en el Autódromo Ciudad de San Martín.

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