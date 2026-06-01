Abrieron las inscripciones para el curso de Operario de Bodega en San Martín

La Escuela Superior de Oficios Manuel Belgrano abrió las inscripciones para una nueva edición del curso de Operario de Bodega, una capacitación con certificación oficial orientada a quienes buscan incorporarse o especializarse en una de las actividades productivas más importantes de Mendoza. El cursado comenzará el próximo 8 de junio.

La escuela superior de oficios Manuel Belgrano informa que desde el 8 de junio comienza el curso operario de bodega, con certificación oficial emitida por CCT-6022 “Teresa Serra Font de Correas”. La inscripción puede realizarse al teléfono 2634210261.

Días y horarios de cursado:

Comisión A: lunes, miércoles y viernes de 18 a 21 hs.

Comisión B: martes y jueves de 18 a 21 hs.

Para mayor información dirigirse a la Escuela de Oficios, Manuel Belgrano, en calle Malvinas Argentinas y lateral ruta Nacional 7.

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