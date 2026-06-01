San Martín abrió las inscripciones para nuevos cursos gratuitos del Punto Digital

La Municipalidad de San Martín abrió las inscripciones para cuatro nuevos cursos gratuitos, que incluyen formación en inteligencia artificial, impresión 3D, inteligencia emocional y creación de contenidos para redes sociales. Las capacitaciones comenzarán durante junio y contarán con cupos limitados.

La Municipalidad de San Martín, a través del Punto Digital abre inscripciones para cuatro nuevos cursos gratuitos a desarrollarse en la Escuela de Oficios Manuel Belgrano. Las mismas se realizan hasta el jueves 4 de junio a través del formulario: https://forms.gle/C18nAchBmHkbRJcZA

Los cupos son limitados hasta 35 participantes, por lo que se recomienda inscribirse con anticipación.

Cursos y fechas de inicio

Inteligencia Artificial: martes 09/06/2026, 17 hs

Impresión 3D II – Avanzado: jueves 11/06/2026, 17 hs

Inteligencia Emocional: viernes 12/06/2026, 17 hs

Audiovisual, Streaming y Contenidos para Redes Sociales: viernes 12/06/2026, 9 hs.

Para mayor información, pueden comunicarse al teléfono: 263425-9743 o al correo: puntodigital@sanmartinmza.gob.ar

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