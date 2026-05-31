Este es el cronograma de la Garrafa en tu Barrio en la Zona Este del 1 al 6 de junio

por tiempoadmin

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

El precio de la Garrafa de 10 kg en Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz es de $9500

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Cronograma

Lunes 1

Rivadavia

Los Campamentos. La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 10.

Los Campamentos. Barrio Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 10.30.

Los Campamentos. La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 11.

Los Campamentos. Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 11.30.

Santa Rosa

El Divisadero. Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. A las 15.

12 de Octubre. Barrio Santa Rita. A las 15.30.

25 de Mayo. Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincial 50. Kilómetro 1012. A las 16.

25 de Mayo. Frente a Barrio Promotor. A las 16.30.

El Marcado. Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. A las 17.

El Marcado. Barrio Molina Cabrera. A las 17.30.

San Martín

Alto Salvador. Calle Barrera. Frente a Transformador. A las 9.

Alto Salvador. Barrio Los Olmos. Plaza. A las 10.

Alto Salvador. Barrio López. Plaza. A las 11

Martes 2

Junín

Barriales. Delegación Municipal. A las 10.

Barriales. Barrio Sismo 28. CIC. A las 11.

La Paz

Las Colonias. 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 9.30.

Villa Antigua. Plaza Mitre. A las 10.30.

Las Chacritas. Predio San Expedito. A las 10.45.

Las Chacritas. Comunidad. A las 11.

Las Chacritas. Refugio Timoteo Garro. A las 11.20.

Miércoles 3

Junín

Los Barriales. Iglesia de Orfila. A las 10.

Ciudad. Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10.30.

Tres Esquinas. Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. A las 11.

San Martín

El Ramblón. Calle Las Violetas (Callejón González). A las 9.

El Ramblón. Calle Villarroel. Entrada. A las 10.

El Espino. Barrio El Espino. Cancha de Fútbol. A las 11.

Jueves 4

Junín

La Colonia. Delegación Municipal. A las 10.

La Colonia. Callejón Nueva Esperanza. A las 11.

Rivadavia

La Libertad. Barrio Rivadavia. A las 10.

La Libertad. Plaza 17 de Agosto. A las 10.30.

Viernes 5

Junín

Ingeniero Giagnoni. Delegación Municipal. A las 10.

Ciudad. Callejón Martínez. A las 11.

Rivadavia

Mundo Nuevo. Cooperativa de Servicios Públicos. A las 10.

Santa María de Oro. CIC. A las 10.30.

Ciudad. Plazoleta Sargento Cabral. A las 11.10.

San Martín

Ingeniero Giagnoni. Calle Formosa s/n. A las 9.

Ciudad. Calle Tropero Sosa. Manzana Z. Casa 8. A las 10.30.

Ciudad. Barrio Ferrisi. Santa Fe 1078. A las 11.30.

Ciudad. Barrio Perito Moreno. Plaza. A las 12.

Sábado 6

Rivadavia

El Mirador. Localidad. Las Yegüitas. Escuela  1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 10.

El Mirador. Plaza El Mirador. A las 10.15.

El Mirador. Barrio Lomas del Mirador. A las 10.45.

La Central. Club La Central. A las 11.

El Mirador. Barrio Bermejo. Plaza. A las 11.45.

El Mirador. Plaza Albarracín. A las 12.15.

