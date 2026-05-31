Este es el cronograma de la Garrafa en tu Barrio en la Zona Este del 1 al 6 de junio

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.
El precio de la Garrafa de 10 kg en Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz es de $9500
¿Qué deben presentar?
Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.
Cronograma
Lunes 1
Rivadavia
Los Campamentos. La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 10.
Los Campamentos. Barrio Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 10.30.
Los Campamentos. La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 11.
Los Campamentos. Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 11.30.
Santa Rosa
El Divisadero. Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. A las 15.
12 de Octubre. Barrio Santa Rita. A las 15.30.
25 de Mayo. Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincial 50. Kilómetro 1012. A las 16.
25 de Mayo. Frente a Barrio Promotor. A las 16.30.
El Marcado. Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. A las 17.
El Marcado. Barrio Molina Cabrera. A las 17.30.
San Martín
Alto Salvador. Calle Barrera. Frente a Transformador. A las 9.
Alto Salvador. Barrio Los Olmos. Plaza. A las 10.
Alto Salvador. Barrio López. Plaza. A las 11
Martes 2
Junín
Barriales. Delegación Municipal. A las 10.
Barriales. Barrio Sismo 28. CIC. A las 11.
La Paz
Las Colonias. 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 9.30.
Villa Antigua. Plaza Mitre. A las 10.30.
Las Chacritas. Predio San Expedito. A las 10.45.
Las Chacritas. Comunidad. A las 11.
Las Chacritas. Refugio Timoteo Garro. A las 11.20.
Miércoles 3
Junín
Los Barriales. Iglesia de Orfila. A las 10.
Ciudad. Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10.30.
Tres Esquinas. Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. A las 11.
San Martín
El Ramblón. Calle Las Violetas (Callejón González). A las 9.
El Ramblón. Calle Villarroel. Entrada. A las 10.
El Espino. Barrio El Espino. Cancha de Fútbol. A las 11.
Jueves 4
Junín
La Colonia. Delegación Municipal. A las 10.
La Colonia. Callejón Nueva Esperanza. A las 11.
Rivadavia
La Libertad. Barrio Rivadavia. A las 10.
La Libertad. Plaza 17 de Agosto. A las 10.30.
Viernes 5
Junín
Ingeniero Giagnoni. Delegación Municipal. A las 10.
Ciudad. Callejón Martínez. A las 11.
Rivadavia
Mundo Nuevo. Cooperativa de Servicios Públicos. A las 10.
Santa María de Oro. CIC. A las 10.30.
Ciudad. Plazoleta Sargento Cabral. A las 11.10.
San Martín
Ingeniero Giagnoni. Calle Formosa s/n. A las 9.
Ciudad. Calle Tropero Sosa. Manzana Z. Casa 8. A las 10.30.
Ciudad. Barrio Ferrisi. Santa Fe 1078. A las 11.30.
Ciudad. Barrio Perito Moreno. Plaza. A las 12.
Sábado 6
Rivadavia
El Mirador. Localidad. Las Yegüitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 10.
El Mirador. Plaza El Mirador. A las 10.15.
El Mirador. Barrio Lomas del Mirador. A las 10.45.
La Central. Club La Central. A las 11.
El Mirador. Barrio Bermejo. Plaza. A las 11.45.
El Mirador. Plaza Albarracín. A las 12.15.