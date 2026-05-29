San Martín: así quedó el jardín maternal Dulces Ositos tras su remodelación integral

Con una matrícula de 55 niños distribuidos en dos turnos, el jardín maternal Dulces Ositos de Tres Porteñas reabrió sus puertas tras una importante remodelación que incluyó nuevas aberturas, pisos, mejoras en las salas, refacción de la cocina y renovación de los sanitarios. La obra fue inaugurada este viernes por el intendente Raúl Rufeil.

Durante la mañana de este viernes, la municipalidad de San Martín dejó inaugurada la amplia remodelación a las instalaciones del jardín maternal municipal Dulces Ositos, de Tres Porteñas. El acto estuvo encabezado por el intendente Raúl Rufeil.

“Para cualquier funcionario, venir a la inauguración de obra de un jardín maternal es un enorme gusto. Saber que los chicos están en un lugar confortable, contenidos y seguros es fundamental para un desarrollo temprano de sus capacidades”, comentó Rufeil.

Vanina Lucero, la directora a cargo del lugar señaló que “después de muchos años de pedir, finalmente esta gestión ha dado respuesta a las necesidades de la primera infancia, con un nuevo espacio con las mejoras para atender a los pequeños”. La docente detalló además, que se pintaron las salas, se cambiaron las aberturas y los pisos, se refaccionó toda de la cocina y también los sanitarios.

Silvia Nacchio, directora de Familia agradeció a la gestión del intendente Rufeil “por todo lo que hace por los jardines maternales del departamento. Esta reinauguración es una gran alegría, para los niños y para sus familias, que saben que los chicos quedan muy bien cuidados”.

El jardín maternal de Tres Porteñas tiene una matrícula de 55 niños repartidos en dos turnos. También atiene a chicos del CAE. A todos se les da el servicio de merienda y comedor.

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