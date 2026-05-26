Un hombre de 70 años fue atropellado por un colectivo en San Martín

El hombre cruzaba por la senda peatonal cuando fue embestido por un colectivo y debió ser internado en el Hospital Perrupato.

Un hombre de 70 años resultó gravemente herido este martes tras ser atropellado por un colectivo en el departamento de San Martín. El hecho ocurrió pasadas las 9 en la intersección de avenida Alem y calle Las Heras.

Según las primeras informaciones, la víctima cruzaba por la senda peatonal cuando fue embestida por una unidad de la empresa Nueva Generación. De acuerdo con las imágenes registradas por cámaras de seguridad, el peatón habría iniciado el cruce con el semáforo habilitado para los transeúntes, mientras el interno 37 del transporte público giraba hacia la izquierda por calle Las Heras.

Producto del impacto, el hombre fue despedido varios metros y quedó tendido sobre el asfalto. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a la víctima en el lugar y posteriormente la trasladó al Hospital Perrupato.

En un primer momento, los médicos diagnosticaron politraumatismos. Más tarde, se informó que el paciente presenta un ACV hemorrágico y una leve contusión pulmonar, por lo que permanece internado en observación.

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