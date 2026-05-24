San Martín: iba en bicicleta y terminó asaltado por delincuentes armados

El hecho ocurrió este sábado por la noche en el interior del barrio Municipal. La víctima fue amenazada con un arma de fuego por dos delincuentes.

Un hombre de 28 años fue víctima de un asalto este sábado por la noche en el departamento de San Martín, cuando circulaba en bicicleta por el interior del barrio Municipal.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:00 y es investigado por personal de Comisaría 12°.

Según la información oficial, la víctima se desplazaba en una bicicleta tipo todo terreno, rodado 29 y de color naranja flúor, cuando fue interceptada por dos sujetos.

En ese momento, uno de los delincuentes extrajo un arma de fuego y, bajo amenazas, le sustrajo el biciclo para luego escapar junto a su cómplice, perdiéndose de vista.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de San Martín, que lleva adelante la investigación para intentar identificar a los autores del robo.

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