El cronograma de La Garrafa en tu Barrio en la Zona Este del 26 al 30 de mayo

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.
Precios de la Garrafa de 10 kg:
$9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.
¿Qué deben presentar?
Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.
El cronogra
Martes 26
Santa Rosa
- Villa Cabecera: Frente a Parroquia Santa Rosa de Lima. A las 15.
- Villa Cabecera: Barrio La Mano de Dios. Calle Cementerio. A las 15:30.
- Villa Cabecera: La Costa. Frente Barrio Los Gringos. A las 16.
- 12 de Octubre: Barrio Don Humberto al lado de la cancha de Viña Fundación. Kilómetro 1007. A las 16:30.1
- 2 de Octubre: Plaza Juan Pablo II. A las 17.
Junín
- Philipps: Delegación Municipal. A las 10.
- Philipps: Barrio Otoyanes. S.U.M. A las 11
La Paz
- Desaguadero: Plaza Armando Amaya. A las 9:30.
- La Menta: Refugio Noemí Frías. A las 12.
- La Menta: Refugio frente a Pasarela. A las 12:45.
- La Menta: Refugio Zabala. A las 12:30.
Miércoles 27
Junín
- Ciudad: Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.
- Ciudad: Desarrollo Municipal. A las 11.
San Martín
- Buen Orden: Barrio Valentini. Ingreso a barrio. A las 9.
- Buen Orden: Barrio Buen Orden. Espacio Verde. A las 10:30.
Rivadavia
- Reducción de Abajo: Barrio Cooperativa. A las 10.
- Reducción de Abajo: Barrio Almafuerte. Ingreso a barrio. A las 10:15.
- Reducción de Arriba: Plaza de Los Burros. A las 10:30.
Jueves 28
Junín
- Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.
- Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10:30.
- Medrano: Delegación Municipal. A las 11
Viernes 29
Junín
- Rodríguez Peña: S.U.M. A las 10.
- Rodríguez Peña: Localidad: El Topón. C.I.C. A las 11.
Sábado 30
Rivadavia
Recorrido 1
- Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9.
- Andrade: Playón deportivo. A las 10.
- Medrano: Tanque de Agua. A las 11.Rivadavia
Recorrido 2
- Ciudad: Barrio Villa Elvira. A las 10.
- Ciudad: Barrio Inmaculada. A las 11.
- Ciudad: Barrio S.O.E.M. A las 11:30.