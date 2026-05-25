El cronograma de La Garrafa en tu Barrio en la Zona Este del 26 al 30 de mayo

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

Precios de la Garrafa de 10 kg:

$9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

El cronogra

Martes 26

Santa Rosa

Villa Cabecera: Frente a Parroquia Santa Rosa de Lima. A las 15.

Villa Cabecera: Barrio La Mano de Dios. Calle Cementerio. A las 15:30.

Villa Cabecera: La Costa. Frente Barrio Los Gringos. A las 16.

12 de Octubre: Barrio Don Humberto al lado de la cancha de Viña Fundación. Kilómetro 1007. A las 16:30.1

2 de Octubre: Plaza Juan Pablo II. A las 17.

Junín

Philipps: Delegación Municipal. A las 10.

Philipps: Barrio Otoyanes. S.U.M. A las 11

La Paz

Desaguadero: Plaza Armando Amaya. A las 9:30.

La Menta: Refugio Noemí Frías. A las 12.

La Menta: Refugio frente a Pasarela. A las 12:45.

La Menta: Refugio Zabala. A las 12:30.

Miércoles 27

Junín

Ciudad: Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.

Ciudad: Desarrollo Municipal. A las 11.

San Martín

Buen Orden: Barrio Valentini. Ingreso a barrio. A las 9.

Buen Orden: Barrio Buen Orden. Espacio Verde. A las 10:30.

Rivadavia

Reducción de Abajo: Barrio Cooperativa. A las 10.

Reducción de Abajo: Barrio Almafuerte. Ingreso a barrio. A las 10:15.

Reducción de Arriba: Plaza de Los Burros. A las 10:30.

Jueves 28

Junín

Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.

Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10:30.

Medrano: Delegación Municipal. A las 11

Viernes 29

Junín

Rodríguez Peña: S.U.M. A las 10.

Rodríguez Peña: Localidad: El Topón. C.I.C. A las 11.

Sábado 30

Rivadavia

Recorrido 1

Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9.

Andrade: Playón deportivo. A las 10.

Medrano: Tanque de Agua. A las 11.Rivadavia

Recorrido 2

Ciudad: Barrio Villa Elvira. A las 10.

Ciudad: Barrio Inmaculada. A las 11.

Ciudad: Barrio S.O.E.M. A las 11:30.

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