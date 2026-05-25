Sociales

El cronograma de La Garrafa en tu Barrio en la Zona Este del 26 al 30 de mayo

por tiempoadmin

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

Precios de la Garrafa de 10 kg:

$9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

El cronogra

Martes 26

Santa Rosa

  • Villa Cabecera: Frente a Parroquia Santa Rosa de Lima. A las 15.
  • Villa Cabecera: Barrio La Mano de Dios. Calle Cementerio. A las 15:30.
  • Villa Cabecera: La Costa. Frente Barrio Los Gringos. A las 16.
  • 12 de Octubre: Barrio Don Humberto al lado de la cancha de Viña Fundación. Kilómetro 1007. A las 16:30.1
  • 2 de Octubre: Plaza Juan Pablo II. A las 17.

Junín

  • Philipps: Delegación Municipal. A las 10.
  • Philipps: Barrio Otoyanes. S.U.M. A las 11

La Paz

  • Desaguadero: Plaza Armando Amaya. A las 9:30.
  • La Menta: Refugio Noemí Frías. A las 12.
  • La Menta: Refugio frente a Pasarela. A las 12:45.
  • La Menta: Refugio Zabala. A las 12:30.

Miércoles 27

Junín

  • Ciudad: Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.
  • Ciudad: Desarrollo Municipal. A las 11.

San Martín

  • Buen Orden: Barrio Valentini. Ingreso a barrio. A las 9.
  • Buen Orden: Barrio Buen Orden. Espacio Verde. A las 10:30.

Rivadavia

  • Reducción de Abajo: Barrio Cooperativa. A las 10.
  • Reducción de Abajo: Barrio Almafuerte. Ingreso a barrio. A las 10:15.
  • Reducción de Arriba: Plaza de Los Burros. A las 10:30.

Jueves 28

Junín

  • Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.
  • Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10:30.
  • Medrano: Delegación Municipal. A las 11

Viernes 29

Junín

  • Rodríguez Peña: S.U.M. A las 10.
  • Rodríguez Peña: Localidad: El Topón. C.I.C. A las 11.

Sábado 30

Rivadavia

Recorrido 1

  • Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9.
  • Andrade: Playón deportivo. A las 10.
  • Medrano: Tanque de Agua. A las 11.Rivadavia

Recorrido 2

  • Ciudad: Barrio Villa Elvira. A las 10.
  • Ciudad: Barrio Inmaculada. A las 11.
  • Ciudad: Barrio S.O.E.M. A las 11:30.

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

También puede interesarte

Región Este: los cortes eléctricos programados entre el 26 y el 29 de mayo

Defensa del Consumidor advierte sobre maniobras engañosas en ventas de motos “a sola firma”

Veteranos de Malvinas tendrán estacionamiento gratuito en la Ciudad de Mendoza

De San Martín al mundo: dos patinadoras se destacan en competencias internacionales