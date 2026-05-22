Veteranos de Malvinas tendrán estacionamiento gratuito en la Ciudad de Mendoza

La iniciativa reconoce a los veteranos residentes en la provincia y les permitirá acceder al uso gratuito del estacionamiento medido en la capital, como un homenaje y agradecimiento permanente por su servicio a la Patria.

El Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza aprobó la ordenanza que establece la implementación de una oblea de libre estacionamiento destinada a los Veteranos de la Guerra de Malvinas residentes en la provincia.

La iniciativa surge a partir de una solicitud presentada por la Asociación Cuyana de Veteranos de Malvinas y tiene como objetivo reconocer y retribuir el compromiso, heroísmo y entrega de quienes defendieron la soberanía argentina en las Islas Malvinas.

La normativa permitirá a los beneficiarios acceder al uso gratuito del estacionamiento medido dentro del ámbito de la Ciudad de Mendoza, bajo determinadas condiciones y requisitos establecidos por la ordenanza.

Entre los principales puntos, se establece que los veteranos deberán acreditar identidad y residencia en Mendoza, contar con licencia de conducir vigente y presentar la documentación correspondiente del vehículo. Además, la oblea estará vinculada a un dominio específico y tendrá una validez sujeta a la reglamentación que disponga el Departamento Ejecutivo.

El beneficio contempla hasta dos horas de estacionamiento para uso en sectores habilitados de estacionamiento medido, tanto tradicional como digital, sin autorizar el estacionamiento en lugares prohibidos o reservados.

Desde el HCD se destacó que la medida representa “un reconocimiento permanente de la comunidad mendocina hacia quienes defendieron la Patria”, reafirmando el compromiso institucional con la memoria y el respeto hacia los Veteranos de Malvinas.

Desde el 1 de junio, habrá estacionamiento medido en el costado oeste de la calle San Martín

Con el objetivo de ordenar el tránsito, favorecer la rotación vehicular y optimizar el uso del espacio público en una zona de alta actividad comercial, a partir del 1 de junio la Ciudad implementará el Sistema de Estacionamiento Medido tradicional mediante el uso de tarjetas en avenida San Martín, sobre el costado oeste, entre calle Montevideo y avenida Las Heras.

El sistema funcionará de lunes a viernes de 14 a 20 y los sábados de 8 a 13, contando con cobertura mediante tarjeteros habilitados en las cuadras comprendidas dentro del tramo establecido

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá