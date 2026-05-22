De San Martín al mundo: dos patinadoras se destacan en competencias internacionales

Camila Bertuggia y María Paz Fausti atraviesan un gran presente deportivo tras destacarse en competencias nacionales e internacionales de patinaje artístico, logrando importantes clasificaciones para representar a Argentina en torneos de nivel mundial y panamericano.

Las patinadoras artísticas Camila Bertuggia y María Paz Fausti, oriundas del departamento de San Martín, continúan dejando en alto el nombre de Mendoza con sus logros en competencias nacionales e internacionales.

Camila Bertuggia se consagró campeona nacional al obtener la medalla de oro en la categoría Solo Dance Ladies Juniors. Por su desempeño fue distinguida con el premio Huarpe 2025, a la mejor labor deportiva en patinaje de la provincia.

Su consagración nacional le permitió clasificar directamente al Campeonato Mundial de Patinaje Artístico, donde representó a la Argentina en China y se ubicó en el puesto 17 del ranking global en la modalidad de danza. Además, participó de la Artistic World Cup 2026 en Buenos Aires, logrando el puesto 13 en su categoría.

Por su parte, María Paz Fausti obtuvo la medalla de plata en la misma competencia nacional, con el segundo lugar en una categoría de alto nivel. Con tan solo 15 años compite en categorías superiores de 18 y 19 años, lo que le valió la clasificación al circuito de la Artistic World Cup.

En la edición de Buenos Aires quedó con el 4to. puesto global, resultado que la posicionó entre las cinco mejores patinadoras del mundo en su categoría y le otorgó la clasificación directa a la Gran Final de la Copa del Mundo en Italia.

Gracias a su rendimiento, ambas patinadoras son seleccionadas para integrar el combinado nacional que representará a Argentina, en el Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico.

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